По итогам работы за январь-март 2019 года организациями, входящими в состав концерна «Беллегпром», произведено продукции на сумму 475,8 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, объем экспорта товаров в целом по концерну составил 120,1 млн долларов США. Удельный вес экспорта в общем объеме производства в первом квартале 2019 года – 54,1%. Рост экспорта отмечается в Азербайджан (в 6,8 раза), Армению (164,6%), Узбекистан (134,8%), снижение поставок — в Кыргызстан, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Украину.

Экспорт в страны дальнего зарубежья оставил 23,3 млн долларов США. В январе-марте 2019 года велись поставки в 47 стран мира. Увеличение темпов роста экспорта наблюдается в следующих странах: Израиль (174,2%), Испания (181,1%), Италия (272,9%), Корея (в 4,8 раза), Латвия (231%), Литва (103%), Нидерланды (107,7%), Польша (186,3%), Сербия (144,2%), США (144,5%), Франция (107,8%), Чехия (133,2%), Эстония (105,4%), Япония (в 9,2 раза).

На сегодня организации концерна за январь-март 2019 года освоили 9,7 млн руб. инвестиций в основной капитал. На приобретение оборудования направлено 8,2 млн руб., на выполнение строительно-монтажных работ – 1,4 млн руб.

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в текстильной отрасли привлекли ОАО «Моготекс» (1,1 млн руб.) и ОАО «Витебские ковры» (0,9 млн руб.). Организациями трикотажной отрасли за январь-март 2019 года освоено 0,6 млн руб. инвестиций, организациями швейной отрасли — 0,8 млн руб., организациями кожевенно-обувной отрасли — 4,8 млн руб. Наибольший объем инвестиций в основной капитал в кожевенно-обувной отрасли привлекло ЗАО «ДФЗ» (3,8 млн руб.).

В рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы организациями, входящими в состав концерна, реализуются 8 проектов: ОАО «Моготекс», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Камволь», ОАО «Полесье» (3 проекта), ОАО «Ручайка», ОАО «Гронитекс».

В целях наращивания доли инновационной продукции концерна «Беллегпром» запланирована реализация в 2019-2023 годы инновационных проектов на предприятиях: ОАО «8 Марта», ОАО «Полесье», ОАО «БелКредо», ОАО «Белфа».

Определены отраслевые испытательные лаборатории, функционирующие в структуре концерна «Беллегпром» на базе РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» и выполняющие полный комплекс испытаний продукции – испытательная лаборатория Минский экспериментальный сырьевой отдел (МЭСО) и испытательная лаборатория обуви и кожи (ИЛОК), а также орган по сертификации продукции легкой промышленности.

В организациях концерна действует 24 аккредитованные испытательные лаборатории, 7 из которых проводят испытания продукции легкой промышленности на соответствие требованиям технических регламентов. Кроме того, с целью диверсификации экспорта, продвижения товаров легкой промышленности на новые перспективные рынки, продукция организаций концерна проходит процедуру сертификации в международных системах соответствия.