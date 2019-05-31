ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В СИНГАПУР ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС ПОЧТИ НА 32%

16:55 31.05.2019 Экспорт товаров из Беларуси в Сингапур в январе - апрель 2019 года составил 8,5 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, темп роста составил 131,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.