Компания Vigidas Pack стала вторым брокером ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Литовской Республике.

Как сообщает сайт БУТБ, церемония вручения сертификата биржевого брокера-нерезидента состоялась 30 мая в Минске.

Vigidas Pack специализируется на производстве и реализации промышленных паллет и имеет значительный опыт закупки лесопродукции через биржу.

В статусе биржевого брокера компания планирует привлекать на биржевые торги покупателей древесины из Литвы и других стран Прибалтики, а также информировать представителей делового сообщества из данного региона о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Республики Беларусь.

Помимо пиломатериалов, руководство Vigidas Pack не исключает возможность проработки и других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ, таких как сельхозпродукция и промышленные и потребительские товары.