ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА НОВОГО БРОКЕРА В ЛИТВЕ
16:40 31.05.2019

Компания Vigidas Pack стала вторым брокером ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Литовской Республике.

Как сообщает сайт БУТБ, церемония вручения сертификата биржевого брокера-нерезидента состоялась 30 мая в Минске.

Vigidas Pack специализируется на производстве и реализации промышленных паллет и имеет значительный опыт закупки лесопродукции через биржу.

В статусе биржевого брокера компания планирует привлекать на биржевые торги покупателей древесины из Литвы и других стран Прибалтики, а также информировать представителей делового сообщества из данного региона о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Республики Беларусь.

Помимо пиломатериалов, руководство Vigidas Pack не исключает возможность проработки и других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ, таких как сельхозпродукция и промышленные и потребительские товары.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2019
валюта курс
EUR 2.3384
USD 2.0989
RUB 3.2073
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3370 2.3400
USD 2.0970 2.1000
RUB 3.2000 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1170
EUR/RUB 72.8000 73.2000
USD/RUB 65.2500 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте