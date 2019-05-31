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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ АККРЕДИТОВАЛА НОВОГО БРОКЕРА В ЛИТВЕ
16:40 31.05.2019
Компания Vigidas Pack стала вторым брокером ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Литовской Республике.
Как сообщает сайт БУТБ, церемония вручения сертификата биржевого брокера-нерезидента состоялась 30 мая в Минске.
Vigidas Pack специализируется на производстве и реализации промышленных паллет и имеет значительный опыт закупки лесопродукции через биржу.
В статусе биржевого брокера компания планирует привлекать на биржевые торги покупателей древесины из Литвы и других стран Прибалтики, а также информировать представителей делового сообщества из данного региона о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Республики Беларусь.
Помимо пиломатериалов, руководство Vigidas Pack не исключает возможность проработки и других перспективных товарных направлений, представленных на электронных площадках БУТБ, таких как сельхозпродукция и промышленные и потребительские товары.
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