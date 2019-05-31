ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ИНДОНЕЗИЮ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НА 5,3%

15:57 31.05.2019 Экспорт товаров из Беларуси в Индонезию в январе-апрель 2019 года составил 58,8 млн долларов США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, темп роста составил 105,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.