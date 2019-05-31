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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ИНДОНЕЗИЮ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НА 5,3%
15:57 31.05.2019
Экспорт товаров из Беларуси в Индонезию в январе-апрель 2019 года составил 58,8 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, темп роста составил 105,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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