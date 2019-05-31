|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ НА 11,5%
15:42 31.05.2019
Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции за январь-апрель 2019 г. на 11,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на зарубежные рынки предприятиями концерна поставлено продукции с глубокой степенью переработки на 190,8 млн долларов США, что на $19,6 млн, или на 11,5% больше чем за январь-апрель 2018 года.
Из общего объема экспорта на отгрузки в страны дальнего зарубежья пришлось 50,3% (почти $96 млн).
По товарной структуре экспорта наибольший удельный вес заняли древесные плиты (ДВП и ДСП – $54,5 млн), мебель ($39,3 млн), бумага и картон ($30,8 млн), фанера ($20,6 млн) и целлюлоза ($15,8 млн).
В географической структуре экспорта в число самых крупных вошли рынки Российской Федерации ($59,1 млн), Польши ($31,9 млн), Украины (почти $17 млн), Китая ($15,7 млн), а также Литвы ($14,8 млн).
В целом география поставок охватила 53 страны. В текущем году после перерыва в 2018 году возобновлены поставки продукции в Марокко, Камерун и Монголию. В Марокко и Камерун поставлены бумага и картон, в Монголию – мебель.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
Курсы в банках
на 31.05.2019
Конвертация в банках
на 31.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте