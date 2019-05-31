Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции за январь-апрель 2019 г. на 11,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на зарубежные рынки предприятиями концерна поставлено продукции с глубокой степенью переработки на 190,8 млн долларов США, что на $19,6 млн, или на 11,5% больше чем за январь-апрель 2018 года.

Из общего объема экспорта на отгрузки в страны дальнего зарубежья пришлось 50,3% (почти $96 млн).

По товарной структуре экспорта наибольший удельный вес заняли древесные плиты (ДВП и ДСП – $54,5 млн), мебель ($39,3 млн), бумага и картон ($30,8 млн), фанера ($20,6 млн) и целлюлоза ($15,8 млн).

В географической структуре экспорта в число самых крупных вошли рынки Российской Федерации ($59,1 млн), Польши ($31,9 млн), Украины (почти $17 млн), Китая ($15,7 млн), а также Литвы ($14,8 млн).

В целом география поставок охватила 53 страны. В текущем году после перерыва в 2018 году возобновлены поставки продукции в Марокко, Камерун и Монголию. В Марокко и Камерун поставлены бумага и картон, в Монголию – мебель.