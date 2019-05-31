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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ DOW
14:47 31.05.2019

Компания Dow 29 мая открыла офис в Минске. Присутствие Dow в Беларуси, полагают в компании, позволит увеличить рост бизнеса, укрепить отношения с заказчиками и реализовать новые возможности в данном регионе, передает портал EnergoBelarus.by.

Основные ценности компании, по словам Артура Ерицпохова, главы представительства Dow в России и СНГ, заключаются в открытости, честности, уважении к людям и защите окружающей среды. В компании говорят, что «пластик – слишком ценный ресурс, чтобы быть отходами».

«Мы производим сырье, которое, благодаря нашему партнерству с другими компаниями, становится конечным продуктом на полках ваших магазинов. Открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для нас. Это позволит нам максимально использовать новые возможности и развивать новые интересные проекты, учитывая реалии рынка», – сообщил А. Ерицпохов.

Деятельность компании Dow ориентирована на три основных направления:

упаковочная индустрия – одна из самых дифференцированных отраслей в мире пластиковых решений и технологий, отвечающая требованиям потребителей и владельцев брендов, таким как удобство упаковки, сокращение пищевых отходов и содействие развитию инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, а также передачи данных;

промышленность и инфраструктура – здесь решения Dow играют значительную роль, обладая высокотехнологичными свойствами, которые обеспечивают высокое качество и надежность производства конечных продуктов для строительства и развития инфраструктуры;

потребительские товары – широкий спектр технологических решений, позволяющих заказчикам Dow создавать добавки для производства усовершенствованных продуктов, применяемых в косметической, бытовой, архитектурной, строительной и лакокрасочной индустриях. «Открывая офис Dow в Минске, мы стремимся развивать более тесные отношения с белорусскими компаниями и значительно ускорить развитие химической промышленности в стране», – отметил генеральный директор Dow в Минске Павел Федусенко.

По словам руководителя, Dow развивается динамично, растут продажи, расширяется географическое присутствие.

«Конъюнктура и специфика белорусского рынка нам уже знакомы, поскольку первое сотрудничество с белорусским потребителем было налажено еще 20 лет назад. Таким образом, первоочередной задачей для минского представительства компании Dow станет увеличение номенклатуры с текущими поставщиками и поиск новых, заинтересованных в сотрудничестве клиентов», – добавил П. Федусенко.
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