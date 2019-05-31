Беларусь впервые станет участницей 22-й Международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FOODAGRO, которая пройдет 1-3 августа в Найроби (Кения). Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси выступает организатором Национальной экспозиции нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, FOODAGRO является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке KITE – Kenya International Trade Exhibition. Торговый и финансовый центр континента, Кения играет ключевую роль в крупнейшем интеграционном объединении – Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), в состав которого входит 21 страна Северной, Восточной и Южной Африки.

«Эту страну можно рассматривать как одного из основных покупателей белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продовольствия сельскохозяйственной продукции, а также как площадку для выхода белорусских предприятий со своей продукцией в страны КОМЕСА», - сказал посол Беларуси в Кении Дмитрий Куптель.

С целью информационной поддержки предприятий-участников Национальной экспозиции Беларуси в Кении Национальный центр маркетинга организует Road Show. Образовательное мероприятие будет направлено на увеличение эффективности подготовки белорусских экспонентов. Road Show пройдет 5 июня и станет своеобразной репетицией участия белорусов в FOODAGRO, возможностью детального ознакомления со страной посещения, ее экономическими и правовыми аспектами, культурологическими особенностями ведения бизнеса в данном регионе.

Кения выступает одной из основных точек доступа в Восточную Африку для огромного объема импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции как для внутреннего потребления и использования 50 миллионным кенийским населении, так и для последующего реэкспорта в страны данного объединения. Совокупный объем импорта Кении составил в 2017 году почти 17 млрд долл. США.