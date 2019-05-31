ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ НА 1,3%, ВНУТРЕННИЙ - НА 4,3%
14:03 31.05.2019

Государственный долг Беларуси на 1 мая 2019 года составил 43,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,7 млрд. рублей, или на 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2019 года составил 16,7 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

В январе-апреле 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 299,6 млн. долларов США: 257,4 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 28,2 млн. долларов США – МБРР; 7,0 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 7,0 млн. долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2019 года составило 588,0 млн. долларов США: 249,4 млн. долларов США – правительство РФ; 212,8 млн. долларов США – Экспортно-импортный банк Китая; 88,3 млн. долларов США – ЕФСР; 36,0 млн. долларов США – МБРР; 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2019 года составил 8,5 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

За январь-апрель 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 196,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 152,9 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
валюта курс
EUR 2.3330
USD 2.0953
RUB 3.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3370 2.3400
USD 2.0970 2.1000
RUB 3.2000 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1170
EUR/RUB 72.8000 73.2000
USD/RUB 65.2500 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте