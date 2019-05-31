Компания velcom | A1 30 мая начала реализацию новых сертификатов сервисной программы «Расширенная смарт-гарантия». При этом реализация сертификатов сервисной программы «СМАРТ-гарантия» прекращается, а сама услуга переходит в архив.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новая сервисная программа предоставляет возможность ремонта неисправностей смартфона или планшета, на которые не распространяются гарантийные обязательства производителя, например, возникшие при попадании влаги, падении, механическом повреждении оборудования, а также выплаты суммы возмещения по сертификату в результате хищения оборудования.

Воспользоваться сертификатом сервисной программы «Расширенная смарт-гарантия» при наступлении негарантийного случая по ремонту можно, обратившись в любой из фирменных центров продаж и обслуживания velcom | A1. При хищении оборудования подача заявления осуществляется в местах приема заявлений о наступлении страховых случаев «Белгосстрах».