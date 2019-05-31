В Беларуси в 2018 году всеми видами пассажирского транспорта (включая таксомоторный) перевезено 1979,2 млн человек, или 100,6% к уровню 2017 года, пассажирооборот составил 25756,9 млн пассажиро-километров и возрос на 3,6%. Ежедневно пассажирским транспортом перевозится более 5,4 млн человек, или 57,2% населения республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в общем объеме перевозок пассажиров более половины (59,9%) пассажиров перевезено автобусным транспортом, на городской электрический транспорт и метрополитен приходилось 35% пассажиров.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный (41,4%) и железнодорожный (24,1%) транспорт.

Автобусами в 2018 году перевезено 1185,1 млн человек, или 100,9% к уровню 2017 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 92,3%, пригородных – 6,8%, междугородных – 0,8%, международных – 0,1%. Ежедневно автобусами перевозится более 3,2 млн человек.

Трамваями в 2018 году перевезено 60 млн человек (97,7% к уровню 2017 года), или 8,7% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном, троллейбусами – 348,8 млн человек (99,3% и 50,4% соответственно). Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались более 164 тыс. пассажиров, троллейбусного транспорта – почти 956 тыс. пассажиров.

Метрополитеном перевезено 283,4 млн человек (99,7% к уровню 2017 года), или 40,9% от общего объема перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном. Ежедневно услугами метрополитена пользовались более 776 тыс. пассажиров.

В 2018 году железнодорожным транспортом перевезено 79,9 млн человек (99,1% к уровню 2017 года). Удельный вес перевозок пассажиров (в объеме перевозок пассажиров железнодорожным транспортом) в региональном сообщении эконом-класса составил 77,9%, в региональном сообщении бизнес-класса, межрегиональном сообщении – 12,7%, в международном сообщении – 4,7%, в городском сообщении – 4,7%.

Внутренний водный транспорт использовался в городском (81,8% объема перевозок пассажиров этим видом транспорта), пригородном (17,9%) и междугородном (0,3%) сообщениях.

В 2018 году услугами воздушного транспорта воспользовались 3,4 млн человек, что на 12,7% больше, чем в 2017 году. В общем объеме международных перевозок пассажиров всеми видами транспорта воздушный транспорт занимает 34,7%.