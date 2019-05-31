В рамках республиканского семинара Министерства транспорта и коммуникаций «Обеспечение безопасности эксплуатации мостовых сооружений» руководители дорожных предприятий страны посетили филиал ООО «Техпромимпекс» – «Амкодор-Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», на территории «Амкодор-Брест» организована выставка техники «АМКОДОР». Из новинок представлены: погрузчик универсальный «АМКОДОР 340С2», автогрейдер «АМКОДОР 165», бульдозер «AMKODOR DC200», погрузчик универсальный «АМКОДОР 308».

В числе выставленных образцов также погрузчик универсальный с бортовым поворотом «АМКОДОР 211Е», экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732», линейка экскаваторной техники: экскаватор пневмоколесный «АМКОДОР EW-1400А», экскаватор одноковшовый «АМКОДОР ЭО-3223А», экскаватор гусеничный «АМКОДОР 3255», а также гамма сменных рабочих органов к универсальной технике «АМКОДОР».

Участники совещания особое внимание уделили автогрейдеру «АМКОДОР 165» с автоматической коробкой передач. Цена на новинку при заявленной комплектации ниже стоимости аналогов с такими же характеристиками. Филиал ООО «Техпромимпекс» – «Амкодор-Брест» также посетили главные инженеры дорожных предприятий Беларуси.

«Амкодор-Брест» – официальный торгово-сервисный центр холдинга «АМКОДОР», который не только реализует технику «АМКОДОР» на территории Брестской области, но и проводит ее гарантийное, сервисное обслуживание, а также осуществляет поставку запасных частей.