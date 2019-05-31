ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ РУКОВОДИТЕЛЯМ ДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
13:17 31.05.2019

В рамках республиканского семинара Министерства транспорта и коммуникаций «Обеспечение безопасности эксплуатации мостовых сооружений» руководители дорожных предприятий страны посетили филиал ООО «Техпромимпекс» – «Амкодор-Брест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», на территории «Амкодор-Брест» организована выставка техники «АМКОДОР». Из новинок представлены: погрузчик универсальный «АМКОДОР 340С2», автогрейдер «АМКОДОР 165», бульдозер «AMKODOR DC200», погрузчик универсальный «АМКОДОР 308».

В числе выставленных образцов также погрузчик универсальный с бортовым поворотом «АМКОДОР 211Е», экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732», линейка экскаваторной техники: экскаватор пневмоколесный «АМКОДОР EW-1400А», экскаватор одноковшовый «АМКОДОР ЭО-3223А», экскаватор гусеничный «АМКОДОР 3255», а также гамма сменных рабочих органов к универсальной технике «АМКОДОР».

Участники совещания особое внимание уделили автогрейдеру «АМКОДОР 165» с автоматической коробкой передач. Цена на новинку при заявленной комплектации ниже стоимости аналогов с такими же характеристиками. Филиал ООО «Техпромимпекс» – «Амкодор-Брест» также посетили главные инженеры дорожных предприятий Беларуси.

«Амкодор-Брест» – официальный торгово-сервисный центр холдинга «АМКОДОР», который не только реализует технику «АМКОДОР» на территории Брестской области, но и проводит ее гарантийное, сервисное обслуживание, а также осуществляет поставку запасных частей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
валюта курс
EUR 2.3330
USD 2.0953
RUB 3.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3400
USD 2.0960 2.1010
RUB 3.2020 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1160
EUR/RUB 72.6000 73.1800
USD/RUB 65.2000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте