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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И МОНТАЖОМ КУЗОВОВ САМОСВАЛОВ
13:00 31.05.2019

В качестве резидента СЭЗ «Минск» зарегистрирована компания ООО «М1М4», которая планирует создание специализированного производственно-сервисного предприятия, которое будет заниматься производством и монтажом кузовов автомобилей-самосвалов различного назначения и лесовозных надстроек для грузовых авто и прицепов, а также ремонтом и техническим обслуживанием большегрузных автомобилей.

Как сообщает сайт СЭЗ, проект будет реализован на территории СЭЗ «Минск», вблизи поселка Привольный, на пересечении автомагистралей М-1 и М-4.

Предприятие намерено построить комплекс производственных и сервисных зданий и сооружений с административными помещениями, а также площадки для большегрузного и легкового транспорта.

Со временем компания «М1М4» планирует стать авторизированным сервисным центром MAN, крупнейшим производителем грузовых автомобилей, а также получить разрешение для обслуживания грузовых автомобилей и прицепов других марок, таких как DAF, Hyundai, Iveco, Volvo, Mercedes, Mitsubishi, Schmitz, Wielton и др.
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