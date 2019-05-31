Биржа деловых контактов в сфере туризма пройдет в Могилеве 1 июня. Мероприятие состоится в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», который реализует Программа развития ООН и Министерство экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.

Как пишут «Могилевские ведомости», в бирже примут участие владельцы малого бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, а также представители турфирм из России и Беларуси.

Мероприятие состоится на базе гостиницы «Турист» (конференц-зал, проспект Пушкинский, 6).

Биржа деловых контактов станет продолжением презентации нового туристического маршрута по Мстиславлю и его окрестностям, который разработан в рамках проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации.