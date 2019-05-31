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ЭКОНОМИКА РБ
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 1 ИЮНЯ
12:20 31.05.2019
Биржа деловых контактов в сфере туризма пройдет в Могилеве 1 июня. Мероприятие состоится в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», который реализует Программа развития ООН и Министерство экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.
Как пишут «Могилевские ведомости», в бирже примут участие владельцы малого бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, а также представители турфирм из России и Беларуси.
Мероприятие состоится на базе гостиницы «Турист» (конференц-зал, проспект Пушкинский, 6).
Биржа деловых контактов станет продолжением презентации нового туристического маршрута по Мстиславлю и его окрестностям, который разработан в рамках проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации.
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