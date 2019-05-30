В ходе проверок учреждений образования органы прокуратуры Могилевской области установили нарушения порядка создания и функционирования комиссий по распределению и перераспределению выпускников, выявили факты формального подхода к этой процедуре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, иногда заседания комиссий и вовсе не проводились, а в протоколах указывались недостоверные сведения, или в их состав включались специалисты, которые не присутствовали на заседаниях. Зафиксированы случаи, когда сами выпускники обходили членов комиссии и собирали их подписи. Такой подход со всей очевидностью создает условия для проявления коррупционных рисков.

Как пример, заседание комиссии по распределению Могилевского государственного университета продовольствия проходило под председательством ректора университета, с участием секретаря и 20 членов комиссии. Вместе с тем при изучении табелей учета рабочего времени оказалось, что 13 членов комиссии не присутствовали на ее заседании.

Или другой пример. При проверке в УО «Хотимский ГПЛ № 16» установлено, что комиссия по распределению учащихся в 2018 году не создавалась, соответствующий приказ не издавался и представители государственных органов в ее работе участия не принимали. В лицее прокурорам смогли представить лишь ведомость распределения с подписями выпускников, а также уведомление к свидетельствам о направлении на работу. К слову, в документах не были указаны наименования организаций, в которые распределены выпускники.

Если смотреть глубже, учреждения образования за счет средств бюджета нередко готовили невостребованных на рынке труда специалистов. Из-за этого возникали трудности при их распределении на первое место работы. Часто на недостаточном уровне была налажена работа по поиску предприятий и организаций и заключению с ними договоров о взаимодействии при целевой подготовке и последующем трудоустройстве специалистов.

Так, Могилевский государственный университет продовольствия распределил к себе 20 студентов профильных специальностей в качестве лаборантов, из них в соответствии с условиями оплаты труда на 0,25 ставки – 14 человек, на 0,5 ставки – 2 человека, инженером-программистом на 0,25 ставки – 1 человек, компьютерным дизайнером на 0,5 ставки – 1 человек.

Согласно ведомости распределения выпускников 2018 года в названном вузе по специализации «Технология продукции и организация общественного питания» и квалификации «Инженер-технолог» в организации различной формы собственности направлены 30 выпускников. При этом на момент прокурорской проверки имелось лишь 25 заявок от предприятий, из них 17 были удовлетворены, а в отношении оставшихся 8 отказано в удовлетворении, 13 выпускников по данной специализации вовсе не были распределены.

Нуждается в совершенствовании и система мер по закреплению молодых специалистов на местах.

Так, по некоторым специальностям доля призванных на срочную военную службу специалистов достигла 39%. По окончании службы в армии выпускники, как правило, реализовывали предоставленное им постановлением Совмина №821 право на получение справки о самостоятельном трудоустройстве. Это позволило прокурорам сделать вывод о том, что затраты бюджетных средств на обучение молодых людей в таких ситуациях были экономически необоснованными.

Учреждения образования не в полной мере контролировали направление на работу выпускников и их фактическое трудоустройство, эффективность использования трудовых ресурсов. В подтверждение тому обнаружены факты трудоустройства без учета полученной специальности и присвоенной квалификации.

Выпускница А., окончившая Могилевский государственный университет продовольствия по специальности «Экономика и организация производства (пищевая промышленность)», распределена по индивидуальной заявке к своему отцу, индивидуальному предпринимателю, на должность экономиста на 0,25 ставки. При этом сфера деятельности индивидуального предпринимателя – перевозки грузовым автомобильным транспортом – не отвечала полученной специальности в сфере пищевой промышленности.

Аналогичные факты носят распространенный характер, свидетельствуют о нарушении учреждениями образования требований статьи 83 Кодекса об образовании.

В ходе прокурорских проверок установлены случаи неприбытия к месту работы выпускников, причем учреждения образования не выясняли причин такого неприбытия.

По результатам проверки органы прокуратуры Могилевской области внесли 5 представлений, в которых потребовали от учреждений образования устранить нарушения законодательства о порядке распределения, перераспределения, направления на работу их выпускников.

В Могилевский облисполком направлена информационная записка о состоянии законности при исполнении учреждениями образования, исполнительными и распорядительными органами, организациями законодательства в рассматриваемой сфере.

Сейчас прокуратура инициировала решение вопроса о взыскании в бюджет денежных средств, затраченных на подготовку специалистов, которые не прибыли к месту работы. Поручила провести 2 проверки в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса.