ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТКРЫЛА РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ МИНСК-ТАЛЛИНН-МИНСК
11:15 31.05.2019

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 30 мая выполнило первый регулярный рейс по маршруту Минск-Таллинн-Минск.

«Открытие рейса в Таллинн является настоящим событием не только для авиакомпании «Белавиа» и наших постоянных пассажиров, но и для страны в целом. Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируются в Европе с высокими технологиями и, конечно, техническим прогрессом. В связи с этим запуск прямого авиасообщения благоприятно скажется на деловом туризме. Начало полетов запланировано накануне II Европейских Игр в Минске, что позволяет эстонской спортивной делегации и болельщикам быстрее и комфортнее добраться до столицы Беларуси», - отметил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рейсы в Таллинн будут осуществляться 4 раза в неделю по понедельникам и четвергам в 8.50, а также по вторникам и субботам в 15.50 из Минска с прибытием в Международный аэропорт Таллинн. Обратный рейс из Таллинна будет вылетать в 10.45 по понедельникам и четвергам, по вторникам и субботам в 17.45 с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» (время для всех аэропортов местное).

«Минск – новое прямое направление из Таллиннского аэропорта, и мы ожидаем большой интерес как со стороны туристов, так и деловых путешественников. В дополнение к прямому маршруту в Минск данный рейс также обеспечит лучшие стыковки с Россией, Украиной и Казахстаном, которые до сих пор были менее доступны для эстонских путешественников», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Загрузка первого рейса по маршруту Минск-Таллинн составила 62 пассажиров, а обратно – 69. На этом рейсе летят пассажиры, следующие транзитом из/в Таллинн через Минск в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет от 93 евро и от 178 евро — туда-обратно, включая таксы и сборы.

«Прямой рейс между Минском и Таллинном действительно стал знаком развития сотрудничества Беларуси и Эстонии, точным показателем высокого уровня двусторонних отношений. Открытие прямых рейсов между Минском и Таллином будет способствовать росту и углублению белорусско-эстонского политического диалога и экономического взаимодействия, контактов в сферах культуры, науки и образования, спорта, туризма и личного общения», - подчеркнул посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов.

Билеты доступны для покупки на сайте перевозчика.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
валюта курс
EUR 2.3330
USD 2.0953
RUB 3.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3330 +0.0052
USD 2.0953 +0.0074
RUB 3.2245 +0.0085
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3400
USD 2.0960 2.1010
RUB 3.2020 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1160
EUR/RUB 72.6000 73.1800
USD/RUB 65.2000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте