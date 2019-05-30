ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 30 мая выполнило первый регулярный рейс по маршруту Минск-Таллинн-Минск.

«Открытие рейса в Таллинн является настоящим событием не только для авиакомпании «Белавиа» и наших постоянных пассажиров, но и для страны в целом. Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируются в Европе с высокими технологиями и, конечно, техническим прогрессом. В связи с этим запуск прямого авиасообщения благоприятно скажется на деловом туризме. Начало полетов запланировано накануне II Европейских Игр в Минске, что позволяет эстонской спортивной делегации и болельщикам быстрее и комфортнее добраться до столицы Беларуси», - отметил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, рейсы в Таллинн будут осуществляться 4 раза в неделю по понедельникам и четвергам в 8.50, а также по вторникам и субботам в 15.50 из Минска с прибытием в Международный аэропорт Таллинн. Обратный рейс из Таллинна будет вылетать в 10.45 по понедельникам и четвергам, по вторникам и субботам в 17.45 с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» (время для всех аэропортов местное).

«Минск – новое прямое направление из Таллиннского аэропорта, и мы ожидаем большой интерес как со стороны туристов, так и деловых путешественников. В дополнение к прямому маршруту в Минск данный рейс также обеспечит лучшие стыковки с Россией, Украиной и Казахстаном, которые до сих пор были менее доступны для эстонских путешественников», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Загрузка первого рейса по маршруту Минск-Таллинн составила 62 пассажиров, а обратно – 69. На этом рейсе летят пассажиры, следующие транзитом из/в Таллинн через Минск в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет от 93 евро и от 178 евро — туда-обратно, включая таксы и сборы.

«Прямой рейс между Минском и Таллинном действительно стал знаком развития сотрудничества Беларуси и Эстонии, точным показателем высокого уровня двусторонних отношений. Открытие прямых рейсов между Минском и Таллином будет способствовать росту и углублению белорусско-эстонского политического диалога и экономического взаимодействия, контактов в сферах культуры, науки и образования, спорта, туризма и личного общения», - подчеркнул посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов.

Билеты доступны для покупки на сайте перевозчика.