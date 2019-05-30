На 1 мая 2019 года в Могилевской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 21521 плательщик (54% от общего количества субъектов хозяйствования), из них 15402 – индивидуальные предприниматели, 6119 – организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, в бюджет региона данные субъекты хозяйствования уплатили 40,5 млн руб. налогов и иных платежей. Доля указанных поступлений в бюджете области составила 9,1%.

УСН относится к особым режимам налогообложения, которые направлены на упрощение ведения учета и составления налоговой отчетности. Сама по себе УСН не предоставляет каких-либо налоговых льгот, но позволяет субъектам малого предпринимательства с небольшим оборотом и штатом перечислять платежи в бюджет достаточно просто.

Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Беларуси.