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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
10:13 31.05.2019
31 мая в Минске пройдет международная конференция «Развитие бизнеса с применением инструментов технического регулирования. Сокращение технических барьеров и международное признание аккредитации».
Мероприятие организовано в рамках Консультативной программы Международной финансовой корпорации (IFC) по улучшению деловой среды в Беларуси на 2018-2021 годы, которая исполняется в партнерстве с Европейским союзом и Шведским международным агентством сотрудничества для развития (Sida).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, основная цель конференции – поиск решений для установления эффективного взаимодействия между органами инфраструктуры качества и бизнесом для повышения конкурентоспособности белорусской продукции и диверсификации белорусского экспорта.
Конференцию откроют глава Представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Республике Беларусь Ольга Щербина и первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола.
В конференции примут участие представители заинтересованных республиканских органов госуправления, бизнеса и общественных организаций. В качестве спикеров выступят белорусские и зарубежные специалисты.
В ходе конференции планируется обсудить различные аспекты системы технического регулирования и их влияние на развитие белорусского бизнеса и продвижение белорусской продукции и услуг на зарубежные рынки.
В рамках мероприятия также состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Компетентность-2018». Он проводится Белорусским государственным центром аккредитации ежегодно с 2012 года с целью определения и поощрения лабораторий и органов по сертификации, которые достигли значительных успехов в области качества услуг по испытаниям, поверке\калибровке и сертификации, демонстрируют высокий уровень компетентности и стремятся к дальнейшему совершенствованию.
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