В Гомеле 30-31 мая проходит выездной республиканский семинар-совещание: «Корпоративное управление в хозяйственных обществах. Практика и перспективы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, участники семинара знакомятся с практикой применения принципов и элементов корпоративного управления на примере отдельных хозяйственных обществ, обсудят перспективы его дальнейшего развития.

В работе семинара принимают участие первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Алексей Васильев, руководство Гомельского облисполкома и горисполкома, а также руководители государственных органов и организаций, уполномоченных управлять принадлежащими Гомельской области акциями, заместители председателей городских и районных исполкомов.