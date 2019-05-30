|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ ПРОХОДИТ В ГОМЕЛЕ
09:35 31.05.2019
В Гомеле 30-31 мая проходит выездной республиканский семинар-совещание: «Корпоративное управление в хозяйственных обществах. Практика и перспективы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, участники семинара знакомятся с практикой применения принципов и элементов корпоративного управления на примере отдельных хозяйственных обществ, обсудят перспективы его дальнейшего развития.
В работе семинара принимают участие первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Алексей Васильев, руководство Гомельского облисполкома и горисполкома, а также руководители государственных органов и организаций, уполномоченных управлять принадлежащими Гомельской области акциями, заместители председателей городских и районных исполкомов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2019
Курсы в банках
на 31.05.2019
Конвертация в банках
на 31.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте