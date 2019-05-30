|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАДИМИР СЕМАШКО НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
09:14 31.05.2019
Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Соответствующий указ № 202 Александр Лукашенко подписал 30 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Владимир Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения Правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.
Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.
Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2019
Курсы в банках
на 31.05.2019
Конвертация в банках
на 31.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте