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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАДИМИР СЕМАШКО НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
09:14 31.05.2019

Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Соответствующий указ № 202 Александр Лукашенко подписал 30 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Владимир Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения Правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.

Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.

Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.
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