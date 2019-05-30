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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГРАММУ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОДЛИТЬ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ
18:21 30.05.2019

Программу семейного капитала планируется продлить на ближайший пятилетний период (по 31 декабря 2024 года включительно) с возможностью досрочного использования этих средств для улучшения жилищных условий многодетных семей, получения образования, услуг в сфере здравоохранения. Такая информация прозвучала во время заседания Брестского облисполкома с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

Он заявил, что программа доказала свою высокую эффективность. Особое внимание уделяется пересмотру действующих мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, выработке новых эффективных подходов и механизмов, которые позволят изменить складывающуюся ситуацию к лучшему.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в настоящее время эта работа практически завершена.

«Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015-2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011-2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года - 83,2 тыс.», - уточнил С. Румас.

Программу семейного капитала планируется продлить на ближайший пятилетний период (по 31 декабря 2024 года включительно) с возможностью досрочного использования этих средств для улучшения жилищных условий многодетных семей, получения образования, услуг в сфере здравоохранения. Наряду с этим основными приоритетами среди мер по дополнительной поддержке семей с детьми остаются детские пособия, жилье, пенсионные гарантии многодетным матерям, повышение доступности репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО. Именно на этих направлениях в ближайшей перспективе будут сконцентрированы усилия правительства.

Что касается Брестской области, то в демографической ситуации на протяжении последних лет отмечается положительная динамика. В регионе традиционно один из самых высоких показателей рождаемости, средняя продолжительность жизни составляет 74,7 года (при планируемой 74,6 года). По мнению премьер-министра, особое внимание следует уделить проблемным районам, где сохраняются высокие показатели общей смертности населения, превышающие среднеобластной уровень. Это Дрогичинский, Ляховичский, Пружанский, Ганцевичский районы. При этом в Ляховичском, Ивановском, Ганцевичском и Пружанском районах отмечается высокий уровень потерь населения в трудоспособном возрасте.

«Следует конкретно разобраться в причинах сложившейся ситуации. Необходим детальный анализ и, самое главное, определение и реализация конкретных мер по исправлению ситуации и прогнозирование ее развития в дальнейшем», - отметил глава правительства.
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