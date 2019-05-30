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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОЧТИ 36% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
18:09 30.05.2019
Платежи субъектов малого и среднего бизнеса за январь-апрель 2019 года составили 35,5% в доходах консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в регионе числится 59557 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 19721 организаций и 39836 индивидуальных предпринимателей. За четыре месяца нынешнего года их поступления составили 511,3 млн рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах выросли на 21 млн рублей, темп роста – 104,3%.
19271 организаций – субъектов малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислили в бюджет 321,6 млн рублей, доля в поступлениях малого и среднего бизнеса составляет 62,9%.
От 450 организаций – субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило 152 млн рублей, доля – 29,7%.
Индивидуальными предпринимателями уплачено 37,7 млн рублей, платежи выросли на 5,6 млн рублей, темп роста составил 117,4%.
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