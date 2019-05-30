Филиал ЗАО «Атлант» - Барановичский станкостроительный завод планирует выпустить первые высокоэффективные компрессоры серий СН и СНР для бытовых холодильников и морозильников в 2021 году, как это было предусмотрено бизнес-планом, изменив при этом этапность реализации проекта. Об этом сообщил генеральный директор ЗАО «Атлант» Виктор Шумило во время посещения премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом предприятий Бараночского района.

«Сделав бизнес-план и получив дополнительную информацию, мы вышли с предложением на Министерство промышленности и наблюдательный совет дать отсрочку для принятия окончательного решения и до 30 августа дать нам возможность подготовить новое видение бизнес-плана, которое, в частности, предполагает разделение этого проекта на три этапа. Первый – сделать высокоэффективный компрессор. Второй – развитие дополнительных мощностей в части производства деталей и комплектующих. И третий этап – сделать компрессор с регулируемой частотой», - сказал В. Шумило.

По словам гендиректора ЗАО, этапность позволит предприятию в том числе существенно сократить стоимость на первом этапе реализации проекта. Новые компрессоры будут произведены в первом квартале 2021 года, подчеркнул он.

Руководитель правительства поинтересовался, почему так затянулась реализация проекта: «Вы говорили, что она начнется в 2018 году». В. Шумило объяснил это сложностью самого проекта, а также экономическим положением предприятия, которое «не позволяет взять сразу 30 млн руб.» на реализацию проекта.

По словам министра промышленности Павла Утюпина, с учетом предложений предприятия на первом этапе можно говорить о производстве примерно 300 тыс. высокоэффективных компрессоров в год с увеличением мощности на втором этапе. Изначально бизнес-планом предусматривалось создание мощностей под производство 610 тыс. штук компрессоров в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, также С. Румас ознакомился с ходом реализации проекта по внедрению высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной прочности из высокопрочного и серого чугуна. Реализация проекта, как ожидается, позволит увеличить производственные мощности литейного цеха более чем на 40%.