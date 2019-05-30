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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ ЗДАНИЕ АВТОВОКЗАЛА ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ ОТКРЫЛОСЬ В БРЕСТЕ
16:59 30.05.2019

В Бресте открылось новое здание автовокзала, строительство которого предусмотрено планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города.

«Согласно распоряжению президента к юбилею города построены 15 и возводятся еще 13 объектов инфраструктуры. Брест преображается буквально на глазах. Сегодня очередное новоселье – горожан и гостей будет встречать и провожать в путь новый автовокзал. Уверен, что он станет еще одной визитной карточкой и украшением областного центра», - сказал премьер-министр Сергей Румас.

Он добавил, что Брест является крупным транспортным узлом, западными воротами республики, поэтому требования к его инфраструктуре высокие.

«В брестском автовокзале удалось воплотить самые смелые идеи. Не случайно его проект был признан лучшим на Национальном архитектурном фестивале», - отметил С. Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к возведению объекта специалисты ОАО «Полесьежилстрой» приступили в ноябре 2017 года. Строительство велось за счет областного бюджета, ориентировочная стоимость составила более 10 млн руб. Новый автовокзал вместе с железнодорожным образуют единый транспортный комплекс.

«Этот объект расположен очень функционально. Рядом железная дорога, также создана инфраструктура с выходом на Западный обход города, строительство которого продолжается», - сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Вместимость автовокзала составляет 250 пассажиров, пропускная способность – 6-8 тыс. человек в сутки. На первом этаже находятся билетные кассы, просторный зал ожидания, зона хранения багажа и другие технологические помещения, на втором этаже разместилась администрация. В здании созданы условия безбарьерной среды, как для удобства людей с нарушениями зрения, так и опорно-двигательного аппарата. У пассажиров с детьми будет возможность остановиться в комнате отдыха матери и ребенка. Вскоре откроется кафе.

«Заканчиваются работы по всем инфраструктурным объектам к тысячелетию Бреста. Автовокзал является наиболее знаковым из них. Он красивый и современный. Думаю, олицетворяет собой общее состояние нашего динамично развивающегося города. Следующими откроем Дом правосудия, школу и учебно-педагогический комплекс, городской сад, а также фонтан, который, надеюсь, приятно удивит жителей», - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
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