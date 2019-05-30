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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 65 ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 614 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
16:51 30.05.2019

По итогам 1 квартала 2019 года 65 организаций Витебской области уплачивали единый налог на вмененный доход.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, сумма уплаченного налога составила 61,4 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход применяют организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их компонентов при списочной численности работников в месяц не более 15 человек.
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