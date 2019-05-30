ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 65 ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 614 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

16:51 30.05.2019 По итогам 1 квартала 2019 года 65 организаций Витебской области уплачивали единый налог на вмененный доход. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, сумма уплаченного налога составила 61,4 тыс. рублей. Единый налог на вмененный доход применяют организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их компонентов при списочной численности работников в месяц не более 15 человек.