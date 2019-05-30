Барановичский филиал ИООО «Белдан» за январь-апрель произвел мяса и субпродуктов на 9324 тыс. рублей. Такая информация прозвучала во время посещения 29 мая премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом предприятия.

По словам учредителя компании Николая Говорко, предприятие работает всего пятый месяц, его производственная мощность составляет 1400 голов в смену.

«Это датская генетика, беконная свинина первой категории», - уточнил он.

Ежедневно предприятие отгружает 50 т охлажденной свинины в торговые сети и на мясоперерабатывающие предприятия Беларуси.

«Недели через три-четыре с получением декларации мы отправим первые контейнеры субпродуктов, кишечного и желудочного сырья в Китайскую Народную Республику. До выхода на полную мощность будем отправлять контейнер в день», - сказал Н. Говорко.

Он отметил, что филиал относится к категории А по европейским нормам.

«Это значит, что по стандарту мы полностью соответствуем европейскому предприятию по коммуникациям, способам убоя и утилизации отходов», - пояснил бизнесмен.

Все сырье сюда поставляется исключительно со своих комплексов, которые находятся в Ляховичском, Слонимском, Толочинском и Белыничском районах. В планах строительство еще двух комплексов – в Барановичском районе, а также в Могилевской области.

Первый пусковой комплекс предприятия по убою и переработке беконной свинины в Барановичах был введен в эксплуатации в конце декабря 2018 года. С января этого года начался производственный процесс. В настоящее время здесь работают 85 человек, около 30 из которых на линии убоя.

«Инвестиции в предприятие составили 9,6 млн евро. Речь, в частности, об инвестициях в инфраструктуру, строительно-монтажные работы, технологию", - отметил Н. Говорко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в целом проект по организации современного производства по переработке беконной свинины в Барановичах рассчитан до 2021 года.