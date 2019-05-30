Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, этот показатель равняется прошлогодней статистике. Всего в этом году было подано 1520 заявлений. Наибольшее количество документов принято в биологический класс – 330. Конкурс здесь составил 9,4 человека на место.

На поступление в математические классы зарегистрировались 277 абитуриентов (конкурс – 7,9 человек на место), в физические – 237 (конкурс – 6,1), информатико-математический – 167, химический – 119, историко-обществоведческий – 97, филологический – 78.

В этом году впервые проводился набор по двум новым профилям обучения в гуманитарных классах. Первый ориентирован на изучение обществоведения и английского языка, второй – историю Беларуси и английский. В эти классы подано 159 и 59 заявлений соответственно.

Из общего числа абитуриентов 40 человек зачислены без экзаменов. Это победители заключительного этапа республиканской олимпиады (дипломы I, II или III степени) по физике, математике, информатике, химии, биологии, истории, обществоведению, русскому языку и литературе, белорусскому языку и литературе, английскому языку.

Зачисление в 10 классы осуществляется по результатам двух письменных вступительных испытаний. При поступлении на биологический профиль в этом году необходимо было набрать 126 баллов, филологический – 125, историко-обществоведческий – 124, математический – 104, химический – 96, гуманитарный 1 – 140, гуманитарный 2 – 85, физический – 90, информатико-математический – 80.

Всего в этом году в Лицей БГУ в 10 классы будет принято 264 учащихся и сформировано 12 классов по 22 человека. Среди будущих лицеистов 73% – жители столицы и 27% – представители всех областей Беларуси.