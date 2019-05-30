По факту использования субъектом хозяйствования товарных знаков на территории Беларуси без разрешения правообладателя Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 9.21 КоАП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, из Литвы на территорию Евразийского экономического союза прибыла партия органоминеральных удобрений испанского производства, предназначенных для роста и развития растений.

Для таможенного оформления товар прибыл в ведомственный пункт таможенного оформления, расположенный в Пинске, где таможенники и выявили нарушение прав интеллектуальной собственности.

Белорусская фирма, специализирующаяся на производстве удобрений, намеревалась незаконно использовать объект права промышленной собственности без разрешения правообладателя.

Так как исключительное право на товарный знак было нарушено, таможней изъято свыше 1700 литров и 6 тонн различных органоминеральных удобрений. Общая стоимость товара составила более 50 тыс. рублей.

Санкцией ч. 3 ст. 9.21 КоАП предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 базовых величин с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения.