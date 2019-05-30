В последнее время все больше запросов на покупку франшизы поступает от предпринимателей в регионах Беларуси. Об этом сообщила председатель ассоциации «Белфранчайзинг» Ольга Леонтьева на семинаре в Полоцке по франчайзингу для предпринимателей, организованный проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России.

По ее словам, такая бизнес-модель становится более распространенной и понятной – оттого и привлекательной для белорусов, решивших начать свое дело в небольших городах. Предприниматели понимают, что открытие бизнеса под уже раскрученным брендом становится одним из самых действенных способов составить конкуренцию крупных игрокам из столицы, открывающим своих филиалы по всей стране.

Начинающим бизнесменам лучше всего обратить свое внимание в первую очередь на франшизы белорусских брендов. Во-первых, суммы паушального взноса и «роялти» – ежемесячных выплат от прибыли – у отечественных компаний значительно ниже, чем у международных и даже российских. Во-вторых, предприниматели смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами работы по франчайзинговой моделе, ведь помимо громкого имени владельцы франшизы передают своим партнерам уже готовые рабочие инструменты для ведения бизнеса – от бизнес-планов и таблиц с расчетами текущих расходов и зарплат работников до договоров с поставщиками и подрядчиками на уже льготных условиях. Особенно это актуально для тех, кто впервые решил заняться предпринимательством и не имеет богатого опыта выстраивания собственных бизнес-процессов.

Франчайзинг называют отличной бизнес-школой. У начинающих предпринимателей есть два пути развития: предложить уникальную бизнес-идею или воспользоваться чужой, причем совершенно легально — просто купив права на франшизу. Если своя идея может с одинаковой вероятностью привести как к успеху, так и к неудаче, то во втором варианте можно заранее понять, насколько востребованным будет ваш бизнес.

С таким подходом согласен франчайзи самого известного белорусского паб-квиза «Мозгобойни» Антон Рыбинский. Молодой человек решил из собственного увлечения игрой создать свое собственное дело в родном Новополоцке. По его признанию, начать работать по франшизе оказалось совсем нетрудно. Для подготовки всех документов, заполнения анкет и открытия ИП ему понадобилось всего несколько дней и небольшая сумма личных сбережений на счете в банке, а спустя неделю он уже проводил свою первую игру в местном баре. Сейчас команда Антона дважды в месяц проводит мероприятия в двух городах – Полоцке и Новополоцке, и стабильно собирает полные залы желающих скоротать вечер за игрой в «Мозгобойню». Проводить игры можно было бы и чаще, но Антон не хочет, чтобы они превратились в рутину для местных жителей. В принципе, организация бизнеса отнимает у него не так уж много времени, потому что владельцы франшизы предоставляют своему франчайзи все необходимое – начиная от макетов полиграфии и готовых шаблонов постов для соцсетей и заканчивая вопросами и сценарием ведущего на самих мероприятиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, на семинаре в Полоцке участникам рассказали, как из огромного количества вариантов выбрать «свою» франшизу и на какие критерии стоит обращать внимание в первую очередь.

«Сегодня в каталоге «Белрфанчайзинга» зарегистрированы более 80 франшиз из совершенно разных отраслей: от магазинов и кофеен до соляных пещер и услуг по уходу за могилами. Стоимость покупки франшизы начинается от тысячи белорусских рублей. Выбрать что-то подходящее для себя может любой предприниматель. Однако необходимо помнить, что вы платите, в первую очередь, за опыт и наработки владельца франшизы, а значит стоит обращать свое внимание на то, как долго компания находится на рынке, каких результатов она уже добилась и насколько все это соизмеримо с теми суммами, которые вам необходимо будет заплатить за использование этой торговой марки», - сказала О. Леонтьева.

Предприниматели Полоцка и Новополоцка уже хорошо знакомы с обучающими мероприятиями проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» – в прошлом году подобные мероприятия здесь проводились по основам предпринимательства и возможностям финансирования для малого бизнеса. Участники мероприятий часто обращались к организаторам с запросами провести подобное мероприятие на тему франчайзинга, так как видят в этом инструменте большие перспективы в своем регионе, где пока не так много открыто компаний-франчайзи и ниша пока остается незанятой.

Всего в 2018 году в рамках проекта «Малые города» прошло 28 обучающих семинаров в городах Витебской и Могилевской областей, а также в столице, собравших более 1000 участников. В 2019 году организаторы мероприятий продолжают серию семинаров и приглашают в регионы ведущих экспертов страны по таким темам как франчайзинг, краудфандинг, диджитал-маркетинг и другим современным инструментам развития малого и среднего бизнеса. Все мероприятия проекта проходят для участников совершенно бесплатно.