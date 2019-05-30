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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВЕ РАБОТНИКИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАВЫШАЛИ СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
14:55 30.05.2019

Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении 44-летнего врача-патологоанатома, а также четырех санитаров одного из учреждений здравоохранения, обвиняемых в совершении ряда преступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары. С 2010 года по январь 2018 года указанные лица, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим. Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы.

По уголовному делу допрошено более 4 тысяч граждан, проанализированы и приобщены к уголовному делу результаты свыше 300 экспертиз. Потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека. Причинен ущерб в особо крупном размере.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Заведующему отделения также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями должностным лицом, повлекшее тяжкие последствия). Свою вину он не признал и от дачи показаний отказался. Остальные участники организованной группы вину признают частично. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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