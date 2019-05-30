Более 20 ведущих издательств Беларуси готовы представить новинки книгоизданий на книжном фестивале «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку», который пройдет 15 июня в Мире. Об этом сообщил директор Гродненского филиала РУП «Белсоюзпечать» Павел Скробко.

«Мы задумали сделать этот праздник более общительным, раскрепощенным, чтобы писатели в дружеской атмосфере смогли пообщаться со своим читателем», – подчеркнул П. Скробко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве информации, в стенах замка пройдут мастер-классы, автограф-сессии и творческие встречи с издателями и писателями Беларуси и ближнего зарубежья. Откроет фестиваль грандиозное театрализованное действие на главной сцене праздника. Гродненская областная научная библиотека им. Карского представит выставки самодельной книги и кукол – героев литературных произведений. Художники из издательств расскажут посетителям о современных направлениях в книжном дизайне, а в выставочных залах музея можно будет ознакомиться с выставкой экслибрисов.

Документы свидетельствуют, что Мирским замком владели известные исторические личности Беларуси. Поэтому, особое внимание будет уделено исторической книге. Гости масштабного мероприятия будут иметь возможность пообщаться с такими известными и популярными авторами, как Николай Ефимович, Валерий Казаков, Людмила Рублевская, Анатолий Бутевич.

Ряд актуальных вопросов будет рассмотрен во время проведения круглого стола «Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве», в котором примут участие литераторы, ученые, представители общественности.

Директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко заверил, что посетители книжного фестиваля останутся довольными насыщенной программой.

«Мы все делаем для того, чтобы наши гости могли проникнуться духом истории, насладиться классической музыкой, обогатить свой духовный мир и здорово отдохнуть», – сказал А. Лойко.

А еще директор музея «Замковый комплекс «Мир» высказал пожелание, чтобы этот предстоящий праздник стал традиционным.

Уверенность в том, что мероприятие в Замковом комплексе будет оригинальным, выразил и директор издательского республиканского унитарного предприятия «Мастацкая літаратура» Александр Бадак.

«Это – свой формат, окутанный неповторимой аурой, духом истории. Мы живем в 21 веке, все сидим с айфонами, за ноутбуками, но при этом год от года растет интерес к прошлому», – отметил А. Бадак.

На книжном фестивале будут презентации книг о Великой Отечественной войне издательства «Белорусская энциклопедия им. П.Бровки»; книги Виктора Хурсика «Vale!» Кніга пра род і лёс Магдалены Радзівіл»; книг для детской аудитории Ирины Токаревой «Спортивный городок», «Приключение мячей», «Приключения сыщика Хомса и доктора Сладсона».

«Успех любого мероприятия – это, безусловно, люди. Очень приятно видеть, что наши соотечественники активно и с удовольствием приобретают печатные издания. Именно книга передает неповторимые эмоции автора, окутывает загадочной аурой. Надо посещать библиотеки, ходить на тематические встречи с писателями, книгоиздателями, краеведами и, конечно же, с трепетом относиться к раритетным изданиям», – подчеркнул П. Скробко.

Организаторами книжного праздника выступают Министерство информации, Министерство культуры, Гродненский облисполком, Кореличский райисполком, Гродненский филиал РУП «Белсоюзпечать», музей «Замковый комплекс «Мир», ОАО «Белкнига».