ЭКОНОМИКА РБ

СТОЛИЧНЫЕ АВТОБУСЫ С 31 МАЯ БУДУТ ВНОВЬ ЗАБИРАТЬ ПАССАЖИРОВ С ОСТАНОВКИ «ТОЛСТОГО»

13:56 30.05.2019 Выполнение остановочного пункта «Толстого» по столичной ул. Толстого при движении в направлении ул. Мясникова для некоторых автобусных маршрутов восстанавливается с 31 мая. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», остановка восстанавливается для маршрутов №№24, 65, 52, 191, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК на остановочной площадке за перекрестком с ул. Вокзальной. Возобновляется выполнение остановочного пункта «Толстого» также для автобусного маршрута №38.