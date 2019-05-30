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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ АВТОБУСЫ С 31 МАЯ БУДУТ ВНОВЬ ЗАБИРАТЬ ПАССАЖИРОВ С ОСТАНОВКИ «ТОЛСТОГО»
13:56 30.05.2019
Выполнение остановочного пункта «Толстого» по столичной ул. Толстого при движении в направлении ул. Мясникова для некоторых автобусных маршрутов восстанавливается с 31 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», остановка восстанавливается для маршрутов №№24, 65, 52, 191, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК на остановочной площадке за перекрестком с ул. Вокзальной.
Возобновляется выполнение остановочного пункта «Толстого» также для автобусного маршрута №38.
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