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ЭКОНОМИКА РБ
В ОБЛАСТНЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ПРОЙДУТ ВОРКШОПЫ ПО КАРЬЕРНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ И ЗАПУСКУ БИЗНЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН
13:34 30.05.2019
С 1 по 22 июня в областных городах Беларуси пройдет ряд воркшопов по карьерному продвижению и запуску бизнеса для женщин. Организаторы мероприятия – Инициатива «Женщины на рынке труда», реализуемая Программой развития ООН в Беларуси при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», 1 июня – Витебск, 10.30 – 15.00, Бизнес-школа ИПМ, пр-т. Строителей, 11А, офис 205.
2 июня – Могилев, 10.30 – 15.00, Бизнес-школа ИПМ, ул. Ленинская, 63, здание Технопарка, кабинет 015.
15 июня – Гродно, 10.30 – 15.00, Бизнес-школа ИПМ, ул. Ленина, 5/2.
22 июня – Гомель, 10.30 – 15.00, место проведения будет анонсировано позже.
Участие в воркшопах бесплатное по предварительной регистрации (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSM-nOuj27bIPbWZ_E2yuqyJJ5h8KLXQsOph8Uwjuh82G_CQ/viewform ).
Мероприятие будет полезно женщинам, которые хотят построить карьеру или планируют запуск своего дела, а также HR-специалистам и некоммерческим организациям, работающим с женщинами.
Белагропромбанк активно поддерживает женское предпринимательство в Беларуси. При поддержке банка в Минске уже дважды проводился День женского предпринимательства. Банк активно работает в направлении развития малого и среднего бизнеса, оказывая всестороннюю помощь индивидуальным предпринимателям, предприятиям сектора МСБ, в том числе поддержку женской предпринимательской инициативе.
В текущем году Белагропромбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. В рамках подписанного соглашения Фонд будет выдавать поручительства в пользу Белагропромбанка, обеспечивающие исполнение субъектами МСБ обязательств по кредитным договорам, заключенным с банком.
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