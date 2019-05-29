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ЭКОНОМИКА РБ


ДО 1 МАРТА 2020 ГОДА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ГОСКОМИМУЩЕСТВО ПРОЕКТЫ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
13:30 30.05.2019

До 1 марта 2020 года организации по госрегистрации должны предоставить в Госкомимущество проекты своих программ развития, а также выработать предложения по определению новых показателей эффективности организаций по государственной регистрации, ориентированных на устойчивое и эффективное оказание услуг.

Кроме того, в деятельности организаций по государственной регистрации должно быть предусмотрено развитие публичной кадастровой карты, инфраструктуры пространственных данных, массовой оценки недвижимости, применение данных дистанционного зондирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, о создании локальных геоинформационных систем (ГИС), трехмерных моделей зданий и местности, на заседании коллегии комитета упомянул в своем докладе, говоря о примерных направлениях развития организаций по государственной регистрации на 2021-2025 годы, генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко.

В числе иных перспективных направлениях руководитель НКА перечислил следующие:

развитие электронных услуг и реализация мероприятий по взаимной интеграции государственных информационных ресурсов и систем, в том числе для создания комплекса информационно-телекоммуникационных технологий и данных для управления урбанизированными территориями «Умный город»;

проведение работ по массовому формированию, массовой и индивидуальной оценке недвижимого имущества;

проведение мероприятий, направленных на повышение качества функционирования и информационной безопасности информационных систем, а также уровня их технической поддержки;

выполнение работ по исполнительной съемке, геодезических работ и инженерных изысканий в строительстве;

подготовка заключений о надежности, несущей способности и устойчивости конструкции самовольных и иных построек, проведение судебных экспертиз (при получении соответствующих лицензий), изготовление проектов раздела, слияния капитальных строений, изолированных помещений, вычленения изолированных помещений из капитальных строений без проведения строительных работ при рассмотрении в судах дел в отношении недвижимого имущества;

оказание услуг, связанных с приемкой в эксплуатацию объектов строительства, а также административными процедурами, в результате которых возникают основания для совершения регистрационных действий;

развитие риэлтерских услуг, услуг по организации и проведению аукционов по реализации недвижимого имущества негосударственной формы собственности, аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и аукционов по продаже незавершенных строительством жилых домов на основании договоров поручений с организациями и местными исполнительными и распорядительными органами;

внедрение услуг по медиации и развитие консультационных услуг в сфере недвижимости;

оказание услуг сторонним организациям по переводу бумажных архивов в электронный вид;

развитие посреднических услуг в сфере страхования объектов недвижимости, выполнение работ по обследованию объектов недвижимого имущества, подвергшихся повреждению или разрушению, с описанием фактических технических характеристик и повреждений.
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