Второй Международный научно-технический и инвестиционный форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке «Нефтехимия-2019» состоится 16-18 октября 2019 года в Минске на базе Белорусского государственного технологического университета (БГТУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», форум ставит целью стимулировать контакты и обмен научно-техническими достижениями между специалистами, работающими в области химического и нефтегазохимического комплекса.

В рамках форума планируется провести: международную научно-техническую конференцию «Состояние и перспективы развития химического и нефтегазохимического комплекса»; выставку инновационной продукции, научно-технических разработок и инвестиционных проектов в области химических технологий и нефтегазопереработки; круглый стол по вопросам инвестиционного финансирования с участием банковских и иных финансовых структур; контактно-кооперационную биржу научно-технических разработок и инвестиционных предложений; конкурс инновационных проектов молодых ученых.

Форум организуется БГТУ при поддержке концерна «Белнефтехим» и Министерства образования Республики Беларусь.

Предполагается, что в организации форума также примут участие Исполнительный комитет СНГ, Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство экономики, Министерство промышленности, Национальное агентство инвестиций и приватизации, концерн «Беллегпром».

В I Международном научно-техническом форуме по химическим технологиям и нефтегазопереработке «НЕФТЕХИМИЯ – 2018», состоявшемся в ноябре 2018 года, приняли участие представители Беларуси, России, Латвии, Румынии, Кувейта, Казахстана, Украины, Кыргыстана, Узбекистана, Бельгии, Литвы, Ирана, Словакии, Польши. Во время проведения форума организации Концерна «Белнефтехим» презентовали образцы новых видов продукции, научные организации и учебные заведения республики представили результаты разработки технологий для химических и нефтехимических производств, а также пути решения экологических проблем нефтехимического комплекса.