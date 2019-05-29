Главный бухгалтер столичной фирмы систематически похищала деньги, перечисляя их на счета коммерческих структур, зарегистрированных на своих родственников. Схему хищения раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2017-2018 годах главный бухгалтер, имея доступ к управлению счетами фирмы и право электронной цифровой подписи от имени директора, перечисляла деньги на расчетные счета подконтрольных ей коммерческих структур, зарегистрированных на мужа и свекра. Таким способом ей удалось похитить свыше 90 тыс. рублей.

Поступившие на подконтрольные структуры средства главбух обналичивала и расходовала по своему усмотрению.

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 37-летней минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное должностное преступление. Однако урок не пошел впрок: вернувшись из мест лишения свободы, она реализовала новую схему для незаконного обогащения.