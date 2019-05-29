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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВБУХ СТОЛИЧНОЙ ФИРМЫ ПОХИТИЛА СВЫШЕ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:58 30.05.2019

Главный бухгалтер столичной фирмы систематически похищала деньги, перечисляя их на счета коммерческих структур, зарегистрированных на своих родственников. Схему хищения раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2017-2018 годах главный бухгалтер, имея доступ к управлению счетами фирмы и право электронной цифровой подписи от имени директора, перечисляла деньги на расчетные счета подконтрольных ей коммерческих структур, зарегистрированных на мужа и свекра. Таким способом ей удалось похитить свыше 90 тыс. рублей.

Поступившие на подконтрольные структуры средства главбух обналичивала и расходовала по своему усмотрению.

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 37-летней минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное должностное преступление. Однако урок не пошел впрок: вернувшись из мест лишения свободы, она реализовала новую схему для незаконного обогащения.
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