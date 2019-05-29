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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «ГАЛАНТЭЯ» ПОДГОТОВИЛА АКСЕССУАРЫ И СУВЕНИРЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
12:25 30.05.2019

ОАО «Галантэя» разработало аксессуары с символикой II Европейских игр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ОАО «Галантэя» является официальным спонсором спортивного форума. Специально к предстоящим играм производитель подготовил изделия для волонтеров и болельщиков: дорожные сумки, рюкзаки и обложки для паспорта.

В фирменных магазинах «Галантэя» можно найти изделия, украшенные изображением лисенка Лесика. На изделиях также будет красоваться официальный логотип соревнований – Minsk 2019, выполненный в узнаваемых сине-голубых тонах.

Рисунки наносились на поверхность заготовок принтами методом шелкографии. Готовые принты не выцветут под воздействием солнца во время пребывания на соревнованиях, сохранятся яркими надолго.
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