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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «ГАЛАНТЭЯ» ПОДГОТОВИЛА АКСЕССУАРЫ И СУВЕНИРЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
12:25 30.05.2019
ОАО «Галантэя» разработало аксессуары с символикой II Европейских игр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ОАО «Галантэя» является официальным спонсором спортивного форума. Специально к предстоящим играм производитель подготовил изделия для волонтеров и болельщиков: дорожные сумки, рюкзаки и обложки для паспорта.
В фирменных магазинах «Галантэя» можно найти изделия, украшенные изображением лисенка Лесика. На изделиях также будет красоваться официальный логотип соревнований – Minsk 2019, выполненный в узнаваемых сине-голубых тонах.
Рисунки наносились на поверхность заготовок принтами методом шелкографии. Готовые принты не выцветут под воздействием солнца во время пребывания на соревнованиях, сохранятся яркими надолго.
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