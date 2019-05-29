В основе действий по дальнейшему развитию системы организаций по госрегистрации должен лежать программный подход. Об этом заявил председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, где рассматривались вопросы стратегического планирования деятельности, разработки прогнозов развития организаций по госрегистрации на предстоящую пятилетку, годовые бизнес-планы, а также Программа развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2021-2025 годы.

А. Гаев подчеркнул, что на сегодня в Беларуси создана развитая система регистрации недвижимого имущества. Однако, по мнению руководителя Госкомимущества, в современных условиях, наряду с традиционными видами услуг, агентства по госрегистрации должны нащупывать новые точки роста.

«Исходя из меняющейся конъюнктуры рынка, нужно быть более гибкими и развивать технологии создания и управления пространственными данными на основе построения инфраструктуры пространственных данных, формирование новых слоев пространственной информации на публичной кадастровой карте, в том числе для содействия достижению целей устойчивого развития территорий и страны в целом», – отметил А. Гаев, которого цитирует сайт Госкомитета по имуществу.