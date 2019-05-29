Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает безработных граждан пройти обучение по образовательной программе переподготовки рабочих «контролер-кассир, продавец», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в отделе обучения граждан управления занятости населения комитета, начало занятий — июнь текущего года.

Предложение актуально для зарегистрированных в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска. Освоить новую профессию приглашают также жителей столицы, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Курс позволит освоить технологии продажи товаров, учет и отчетность в торговле, изучить торговое оборудование, в том числе онлайн-кассы, торговые, прилавочные, контрольные и компьютерные весы.

Во время обучения выплачивается стипендия.