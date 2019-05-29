ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» начало производство новой ткани «АкриЭль».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новая ткань не нуждается в обработке — она не высыпается по краю и эстетично вписывается в любой интерьер.

Это настоящая пятноустойчивая и водонепроницаемая скатерть. Если случайно перевернулась чашка с напитком или упала на стол ложку салата, это не навредит скатерти. Нужно протереть поверхность влажной губкой и не останется никаких следов.

Высокие температуры – не помеха для скатерти с акриловым покрытием. Не нужно искать подставку под горячее, можно ставить горячую сковороду прямо на скатерть.

Ткань устойчива к УФ-излучению. Она не потеряет свой цвет. К тому же она не подвластна погодным явлениям.

Изнаночная сторона изделия имеет преимущества: не скользит по поверхности стола. «АкриЭль» также устойчива к механическим повреждениям.