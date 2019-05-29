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ЭКОНОМИКА РБ
БАРАНОВИЧСКОЕ ПХО НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ТКАНИ «АКРИЭЛЬ»
11:35 30.05.2019
ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» начало производство новой ткани «АкриЭль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новая ткань не нуждается в обработке — она не высыпается по краю и эстетично вписывается в любой интерьер.
Это настоящая пятноустойчивая и водонепроницаемая скатерть. Если случайно перевернулась чашка с напитком или упала на стол ложку салата, это не навредит скатерти. Нужно протереть поверхность влажной губкой и не останется никаких следов.
Высокие температуры – не помеха для скатерти с акриловым покрытием. Не нужно искать подставку под горячее, можно ставить горячую сковороду прямо на скатерть.
Ткань устойчива к УФ-излучению. Она не потеряет свой цвет. К тому же она не подвластна погодным явлениям.
Изнаночная сторона изделия имеет преимущества: не скользит по поверхности стола. «АкриЭль» также устойчива к механическим повреждениям.
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