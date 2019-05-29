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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В МИНСКЕ НА КОНЕЦ АПРЕЛЯ СОСТАВИЛА 1,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:01 30.05.2019
В экономике города Минска в апреле 2019 г. было занято 1082,7 тыс. человек.
Как сообщает Главное статистическое управление столицы, по данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2019 г. составила 1,3 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля 2019 г. составил 0,1% от численности рабочей силы.
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