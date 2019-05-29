В экономике города Минска в апреле 2019 г. было занято 1082,7 тыс. человек.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, по данным комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2019 г. составила 1,3 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля 2019 г. составил 0,1% от численности рабочей силы.