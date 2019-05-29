ЭКОНОМИКА РБ

НА ГОМЕЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК БУТБ

10:40 30.05.2019 Представители БУТБ приняли участие в XVI Гомельском экономическом форуме, собравшем свыше 500 представителей органов власти, дипломатов и бизнесменов из 28 стран мира. Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в своем выступлении директор Гомельского филиала БУТБ Григорий Гинсар проинформировал участников форума об основных направлениях деятельности биржи, возможностях электронных площадок БУТБ и преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле. Кроме того, по итогам B2B-переговоров, состоявшихся 24 мая в рамках форума, ряд крупных предприятий региона, включая ОАО «Туровщина», ОАО «Комбинат «Восток», КУП «Спецкоммунтранс», ООО «Профизол», выразили готовность возобновить участие в биржевых торгах.