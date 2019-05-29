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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК БУТБ
10:40 30.05.2019
Представители БУТБ приняли участие в XVI Гомельском экономическом форуме, собравшем свыше 500 представителей органов власти, дипломатов и бизнесменов из 28 стран мира.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в своем выступлении директор Гомельского филиала БУТБ Григорий Гинсар проинформировал участников форума об основных направлениях деятельности биржи, возможностях электронных площадок БУТБ и преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле.
Кроме того, по итогам B2B-переговоров, состоявшихся 24 мая в рамках форума, ряд крупных предприятий региона, включая ОАО «Туровщина», ОАО «Комбинат «Восток», КУП «Спецкоммунтранс», ООО «Профизол», выразили готовность возобновить участие в биржевых торгах.
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