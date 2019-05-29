ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЦЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД БОЛЬШЕ УВОЛЬНЯЮТ, ЧЕМ ПРИНИМАЮТ НА РАБОТУ
09:58 30.05.2019

В апреле с предприятий и организаций Минска уволено на 1300 человек больше, чем трудоустроено, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, в марте наблюдалась такая же тенденция: разница между уволенными и принятыми составила 330 в пользу первых. В апреле покинули прежнее место работы 14 308 человек, трудоустроились 13 008.

В первом месяце второго квартала в организации, занимающиеся предоставлением прочих видов услуг, были приняты на работу 221 человек, уволены 102. Чаще находили работу и специалисты, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В этой сфере соотношение принятых и уволенных — 181,3 % (58 человек получили рабочее место, 32 уволились). В области информации и связи нашли работу 1 196 человек, лишились — 835.

Активнее принимали, чем увольняли сотрудников, занятых административными и вспомогательными услугами (624 приняты и 486 уволены), и в горнодобывающей промышленности: 6 и 2.

В остальных сферах экономики предпочитали больше увольнять работников, чем принимать. Так, среди специалистов, занятых творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом, 462 человека вынуждены были оставить работу, и только 297 ее обрели. В большинстве оказались без работы и специалисты, занятые снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом: 128 против 84 трудоустроенных, а также работники здравоохранения и социальных услуг (996 уволенных и 711 принятых).

К сведению, в экономике города Минска в апреле 2019 г. были заняты 1 082,7 тыс. человек.

В статистике принятых — уволенных граждан не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2019
валюта курс
EUR 2.3278
USD 2.0879
RUB 3.2160
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3330 +0.0016
USD 2.0910 +0.0082
RUB 3.2145 -0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3260 2.3320
USD 2.0870 2.0900
RUB 3.2100 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1180
EUR/RUB 72.2800 72.7500
USD/RUB 64.8000 65.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте