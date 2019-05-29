В апреле с предприятий и организаций Минска уволено на 1300 человек больше, чем трудоустроено, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, в марте наблюдалась такая же тенденция: разница между уволенными и принятыми составила 330 в пользу первых. В апреле покинули прежнее место работы 14 308 человек, трудоустроились 13 008.

В первом месяце второго квартала в организации, занимающиеся предоставлением прочих видов услуг, были приняты на работу 221 человек, уволены 102. Чаще находили работу и специалисты, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В этой сфере соотношение принятых и уволенных — 181,3 % (58 человек получили рабочее место, 32 уволились). В области информации и связи нашли работу 1 196 человек, лишились — 835.

Активнее принимали, чем увольняли сотрудников, занятых административными и вспомогательными услугами (624 приняты и 486 уволены), и в горнодобывающей промышленности: 6 и 2.

В остальных сферах экономики предпочитали больше увольнять работников, чем принимать. Так, среди специалистов, занятых творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом, 462 человека вынуждены были оставить работу, и только 297 ее обрели. В большинстве оказались без работы и специалисты, занятые снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом: 128 против 84 трудоустроенных, а также работники здравоохранения и социальных услуг (996 уволенных и 711 принятых).

К сведению, в экономике города Минска в апреле 2019 г. были заняты 1 082,7 тыс. человек.

В статистике принятых — уволенных граждан не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.