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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ В I КВАРТАЛЕ РАСПОЛАГАЛА СУММОЙ В 1290,3 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
09:23 30.05.2019

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I квартале 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1387,7 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1038 рублей в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1214,3 рубля в месяц, из которых 905,2 рубля (74,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,6%, на покупку непродовольственных товаров – 31,1%, на оплату услуг – 26,4%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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