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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКАМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
17:27 29.05.2019
Научно-практическая конференция «Природопользование и экологические риски» пройдет 5 июня в Минске в рамках Дня охраны окружающей среды и 15 Республиканского экологического форума.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, конференция пройдет на базе Белорусского государственного технологического университета и отразит результаты одноименной государственной научно-технической программы.
5 июня в Беларуси указом №157 от 26 марта 1998 г. ежегодно отмечается День охраны окружающей среды. Этот национальный праздник совпадает с датой празднования Всемирного дня охраны окружающей среды (World Environment Day), учрежденного Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г.
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