ЭКОНОМИКА РБ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКАМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

17:27 29.05.2019 Научно-практическая конференция «Природопользование и экологические риски» пройдет 5 июня в Минске в рамках Дня охраны окружающей среды и 15 Республиканского экологического форума. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, конференция пройдет на базе Белорусского государственного технологического университета и отразит результаты одноименной государственной научно-технической программы. 5 июня в Беларуси указом №157 от 26 марта 1998 г. ежегодно отмечается День охраны окружающей среды. Этот национальный праздник совпадает с датой празднования Всемирного дня охраны окружающей среды (World Environment Day), учрежденного Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г.