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ЭКОНОМИКА РБ


«АМКОДОР» ПОСТАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЬШУ
16:53 29.05.2019

Холдинг «АМКОДОР» поставил очередную партию лесозаготовительной техники в Польшу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, среди реализованных машин харвестеры «АМКОДОР 2541» и форвардер «АМКОДОР 2682-01».

Харвестер «АМКОДОР 2541» с колесной формулой 4х4 специально разработан для проведения главных рубок и рубок ухода за лесом. Машина используется на сплошных заготовках древесины в условиях сухих и мерзлых участков лесосек. Харвестерная головка Kesla Foresteri 20RH (Финляндия) предназначена для спиливания и обработки хвойных деревьев с диаметром стволов до 540 мм.

Форвардер «АМКОДОР 2682-01» предназначен для работы на заболоченных и труднодоступных участках. Он собирает, грузит и транспортирует по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортименты и другие лесоматериалы, проезжая в таких местах, где не может «пройти» другой лесовозный транспорт. Обеспечивается подобная проходимость за счет восьмиколесного базового шасси, которое к тому же снижает удельное давление на почву.

Накануне представители ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» совместно с официальным дилером в Польше АО «Сильвабуд» передали технику польским потребителям. Было отмечено, что лесные машины холдинга прочно закрепляют за собой сегмент доступной, надежной, производительной лесозаготовительной техники, которая способна составить конкуренцию машинам ведущих мировых производителей.
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