Министерство транспорта и коммуникаций проводит 29-30 мая в Бресте республиканский семинар «Обеспечение безопасной эксплуатации мостовых сооружений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, на семинаре рассматривается целый комплекс вопросов: состояние парка мостовых сооружений в Беларуси, основные проблемы обеспечения долговечности и эксплуатационной безопасности мостов, материалы и технологии при строительстве и реконструкции сооружений, организация работы мостовой службы и др. Однако основной задачей семинара является ознакомление с характерными дефектами мостовых сооружений, методами их обнаружения и устранения, а также с особенностями содержания больших мостовых сооружений, новыми конструктивными решениями, как несущих конструкций, так и элементов мостового полотна, эффективными материалами и технологиями для ремонта и защиты мостовых конструкций.

Исходя их того, что технический регламент ТР ТС 014/2011 требует безусловного обеспечения безопасности эксплуатируемых мостовых сооружений, информация, полученная на семинаре, будет способствовать принятию правильных управленческих и инженерных решений, обеспечивающих безопасный пропуск транспортной нагрузки и пешеходов при эксплуатации мостового парка республики.

В ходе мероприятия участники семинара также посетят ряд мостовых объектов Брестского региона: мост через р. Западный Буг в пункте пропуска «Козловичи», путепроводы на автомобильной дороге М-1/Е30 Брест – Минск – граница России, мост через р. Лесную на автодороге Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши и мост через р. Мухавец на автодороге М-1/Е30.