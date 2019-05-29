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ЭКОНОМИКА РБ


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АМКОДОР» НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЕНДИРЕКТОРА
15:56 29.05.2019

Совет директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» на заседании 24 мая назначил Виктора Основского генеральным директором холдинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, В. Основский родился 29 апреля 1960 года в Минске. После окончания Могилевского машиностроительного института начал работу инженером-технологом на Минском автомобильном заводе.

В 1983 году был направлен на работу в Заводской райком комсомола Минска инструктором организационного отдела, а спустя 4 года вновь вернулся на МАЗ.

С 1989 по 1997 год В. Основский работал начальником технического бюро, затем заместителем начальника и начальником цеха. Позже он руководил всем прессово-кузовным производством автозавода, а с 2005 по 2009 годы работал заместителем директора по производству ПО «БелавтоМАЗ» - начальником производственно-диспетчерского управления предприятия.

В 2009 году В. Основский был назначен заместителем генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» по кадрам и режиму, затем – по материально-техническому снабжению и комплектации, и в 2010 году стал заместителем генерального директора по производству.

В 2013 году В. Основский возглавил ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ».

В 2016 году В. Основский был приглашен на должность директора ООО «Амкодор-Маш» для реализации крупного инвестиционного проекта по строительству завода по производству спецтехники, а в 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».
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