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ЭКОНОМИКА РБ


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА К ИННОВАЦИОННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБСУЖДАЮТСЯ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
14:53 29.05.2019

Около 50 специалистов и экспертов финансовой и банковской сферы, органов государственного управления и научных организаций участвуют в семинаре «Государственная научно-техническая и инновационная политика и риск: доступ инновационного бизнеса к финансированию», который проходит под эгидой Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Европейской экономической комиссией ООН.

«Мы собрались сегодня для обсуждения актуальных вопросов и проблем государственной научно-технической и инновационной политики, в том числе выработки рекомендаций по привлечению частного бизнеса к инновационному финансированию», - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, рекомендации международных экспертов предусматривают необходимость улучшения распределения рисков между государством и бизнесом; вовлечения бизнеса в финансирование исследований и инновационной деятельности; инициирование постепенного перехода от вертикальных к горизонтальным механизмам и инструментам инновационной политики.

«Мы считаем, что в рамках научных исследований и разработок осуществляется творческая, а не техническая деятельность по шаблону. И эта деятельность не всегда может обеспечить достижение запланированного результата по объективным причинам и обстоятельствам, которые могут и должны быть определены в нормативной базе, – подчеркнул А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с заинтересованными работает над совершенствованием научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране и разработкой приоритетных направлений в этих сферах, что предусмотрено указом №197, который на днях подписан главой государства. В настоящее время разрабатывается план мероприятий по его выполнению.

Сотрудничество ГКНТ и ЕЭК ООН активно развивается на протяжении 10 лет. Сегодняшний семинар является первым мероприятием программы по совершенствованию потенциала Беларуси по проблеме «Государственная научно-техническая и инновационная политика и риск», реализуемой Европейской экономической комиссией ООН в 2019-2020 годах при финансовой поддержке правительства Швеции.
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