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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ СДАЮЩИХ В АРЕНДУ КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ БОБРУЙЧАН ЗА 4 МЕСЯЦА В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 130,8 ТЫС. РУБЛЕЙ
14:01 29.05.2019

На учете в инспекции МНС по Бобруйску на 1 мая 2019 г. состоят 2035 граждан, получающих доходы от сдачи другим гражданам в наем (аренду) жилых и (или) нежилых помещений и уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, за 4 месяца в бюджет поступило 130,8 тыс. рублей.

При сдаче физическими лицами жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в наем (аренду) другим гражданам необходимо произвести следующие действия:

заключить в письменной форме договор найма жилого помещения (аренды нежилого помещения). Несоблюдение установленной законодательством формы договора или требования о регистрации такого договора не освобождает лицо от обязанности уплаты подоходного налога в фиксированных суммах;

до установленного в договоре срока фактического предоставления помещения в наем (аренду) зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги. Процедура регистрации договора найма бесплатная;

произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах. Доходы, получаемые от сдачи жилых и нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Беларуси, облагаются подоходным налогом в размерах, установленных областными и Минским городским Советами депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находятся сдаваемые помещения.

Ставки налога за сдачу в наем жилых помещений определяются за каждую сдаваемую комнату в жилом помещении в расчете за месяц.

В 2019 году в Бобруйске применяются следующие ставки налога:

жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи – 20 руб. в месяц;

нежилые помещения, машино-места: металлический или деревянный гараж, машино-место – 5,3 руб. в месяц; железобетонный или кирпичный гараж – 7,4 руб. в месяц; другие нежилые помещения, (за 1 кв. метр площади) – 3,2 руб. в месяц.

Уплата подоходного налога производится физлицами:

при заключении договора впервые в календарном году – не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления жилого и (или) нежилого помещения, машино-места в аренду (субаренду), наем (поднаем);

в последующем – ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата.
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