ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПРОВЕДЕТ 5 ИЮНЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

13:37 29.05.2019 Первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Игорь Демиденко проведет 5 июня личный прием граждан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, задать вопросы можно по адресу Минск, пр-т. Независимости, 115 (кабинет 47).