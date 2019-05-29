|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПРОВЕДЕТ 5 ИЮНЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
13:37 29.05.2019
Первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Игорь Демиденко проведет 5 июня личный прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, задать вопросы можно по адресу Минск, пр-т. Независимости, 115 (кабинет 47).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2019
Курсы в банках
на 29.05.2019
Конвертация в банках
на 29.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте